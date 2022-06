Altstadtfest in Amberg

In Amberg wird an diesem Wochenende das Altstadtfest gefeiert. Aufgrund des Festes wird es allerdings zu Verkehrsbeschränkungen in der Innenstadt kommen.

Der Lieferverkehr zum Marktplatz ist heute ab 9 Uhr gesperrt. Auch Fahrradfahrer und E-Scooter dürfen dann nicht mehr in der Fußgängerzone fahren. Kurzzeitparkplätze und Parkanlagen rund um die Altstadt sind teilweise gesperrt.

Verkehrsbeschränkungen am Altstadtfest-Wochenende 17. bis 19. Juni

Das Altstadtfest von Freitag, 17. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022, erfordert verschiedene Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen im Altstadtbereich:

Fußgängerzone: Fahrräder und E-Scooter müssen geschoben werden.

Bahnhofstraße bis Einmündung Batteriegasse: Absolutes Halteverbot ab Samstag 9 Uhr.

Marktplatz/Hallplatz: Lieferverkehr ab Samstag 9 Uhr untersagt.

Hallplatz: Kurzzeitparkplätze und Kräderparkplatz ab Samstag 12 Uhr gesperrt.

Roßmarkt: Absolutes Halteverbot ab Samstag 12 Uhr.

Steinhofgasse ab Einmündung Schloßgraben: Zufahrt ab Samstag 12 Uhr gesperrt.

Frauenplatz: Parkplätze ab Samstag 12 Uhr gesperrt

Schrannenplatz ab Einmündung Vilsstraße und Zufahrt Franziskanergasse: ab Samstag 13 Uhr gesperrt. Parkplätze vor der Schule, Schulkirche und dem Gewerkschaftshaus ab Freitag 14 Uhr gesperrt.

Weinstraße: Parkplätze ab Samstag 13 Uhr gesperrt.

Vilsstraße ab Einmündung Jesuitenfahrt: absolutes Halteverbot ab Samstag 9 Uhr.

Viehmarkt: für den Durchgangsverkehr ab Einmündung Paradiesgasse und Seminargasse ab Samstag 12 Uhr gesperrt.

Seminargasse: Absolutes Halteverbot ab Samstag 12 Uhr.

Malteserplatz/Georgenstraße: Sperrung und absolutes Halteverbot ab Samstag 12 Uhr. Zufahrt Maltesergarage und Maltesergarten über die Seminargasse.

Zeughausstraße: Parkplätze vor dem CVJM-Gebäude, in der Rosengasse und vor dem Raseliushaus ab Samstag 12 Uhr gesperrt.

Salzstadelplatz ab Einmündung Salzgasse: ab Samstag 12 Uhr gesperrt.

Schiffgasse ab Einmündung Salzstadelplatz bis zur Vils: absolutes Halteverbot ab Samstag 12 Uhr.

Paulanerplatz: Parkplatz vor dem Winkler-Biergarten ab Samstag 9 Uhr gesperrt.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der Hinweisschilder gebeten.