Amberg & Weiden: Weihnachtsbäume werden aufgestellt

In Amberg und Weiden werden nächste Woche die Christbäume für die Innenstädte geliefert. In Amberg bekommt der Marktplatz am Montag (9.11., ab 8 Uhr) eine 18 Meter hohe Blaufichte. Am Malteserplatz wird die 14 Meter hohe Nordmanntanne am Dienstag aufgestellt. An beiden Tagen kann es deshalb ab 8 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In Weiden wird am Dienstag eine stattliche Tanne vor dem Neuen Rathaus aufgestellt. Vor dem Alten Rathaus wird dann eine Blaufichte die Freitreppe zieren. Auf dem Unteren Markt wird es heuer keinen Baum geben – Das würde mit den geplanten Weihnachtsmarktständen und ausgeweiteten Gastronomiebereichen zu eng werden.