Autofahrerin mit fast zwei Promille unterwegs

Mit fast zwei Promille im Blut ist eine 55-jährige Frau am Samstag in Pressath, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde sie von der Polizei am Samstagnachmittag kontrolliert.

Die Beamten stellten schnell fest, dass die Frau zu viel Alkohol getankt hatte und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten die Frau zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.