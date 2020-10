„Heißkalte Leidenschaft“ – Ken Latta im Frühschoppen

„I‘ll be back“ – das wohl bekannteste Zitat von Terminator-Legende Arnold Schwarzenegger könnte im März wohl auch von Blue Devils Weiden Trainer Ken Latta gesagt worden sein. Dass sich die Rückkehr die Blue Devils auf Mitte Oktober verschieben wird konnte damals noch niemand ahnen. Heute Abend sollte Ken Latta beim ersten Vorbereitungsspiel seiner Mannschaft wieder an der Bande stehen (Spiel musste kurzfristig abgesagt werden!), heute Morgen stand er Moderator Jürgen Meyer im Ramasuri Frühschoppen Rede und Antwort. Was er so zu berichten hatte, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/