Autokorrektur ruft Polizei auf den Plan

Eine Whatsapp-Nachricht hat am Mittwoch in Regensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine junge Frau hatte aufgeregt beim Polizeinotruf angerufen, nachdem zuvor eine Whatsapp-Nachricht ihrer Mutter eingegangen war.

„Betrüger sind da“. So lautete die Mitteilung. Die Tochter versuchte die Mutter zu erreichen, die ging aber nicht ans Telefon. Befand sie sich also in Gefahr? Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet. Die Einsatzzentrale veranlasste sofort einen Polizeieinsatz, konnte aber die Mutter dann doch noch telefonisch erwischen. Das Ganze entpuppte sich als Missverständnis. Eigentlich wollte die Mutter ihrer Tochter schreiben: „Betttücher sind da“. Dummerweise machte die Autokorrektur aus den Betttüchern dann „Betrüger“.