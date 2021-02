Koffer mit Polizeiutensilien im Gleis

Ein Koffer mit Polizeiutensilien hat am Montag für Aufregung in Regensburg gesorgt. Eine Frau hatte ihn entdeckt. Er lag im Gleisbereich in der Nähe des Hauptbahnhofes.

In dem offen liegenden Behältnis konnte sie eine Polizeimütze sowie eine Pistole erkennen. Daraufhin wählte die Frau den Notruf. Polizisten schauten sich den Fund dann genauer an und stellten fest, dass es sich lediglich um Teile einer Faschingsverkleidung handelte. Durch weitere Gegenstände im Koffer konnte der Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen ermittelt werden. Wie der Koffer in den Gleisbereich gelangte, ist noch unklar.