Der Rettungshubschrauber „Christoph 80” bleibt bis mindestens 31. März 2031 in Weiden stationiert.

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberpfalz Nord hat den Betreibervertrag mit der DRF Luftrettung verlängert. Seit dem 01. April 2011 ist Christoph 80 in Weiden in Betrieb. Mit jährlich zirka 1.100 Einsätzen zählt er zu den zentralen Bausteinen der Luftrettung in Bayern. Das Einsatzgebiet umfasst für Notfalleinsätze einen Umkreis von zirka 60 Kilometern.