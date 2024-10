Bad Kötzting: Gasleitung bei Bauarbeiten angebohrt

Am Mittwochmorgen wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Gehringstraße in Bad Kötzting im Kreis Cham gerufen. Dort war bei Bauarbeiten eine Gasleitung angebohrt worden. Sichtbar strömte Erdgas aus, und es war deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar. 41 Personen mussten aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Der Ausstrom des Gases wurde durch den Energieversorger gesichert unterbrochen. Nach abschließenden Messungen konnte der Bereich wieder freigegeben werden.