Bischofsgrün baut Riesenschneemann

Schnee für einen Schneemann? Nein, den gibt es in Zeiten des Klimawandels in der ganzen Oberpfalz nicht. Jedoch für einen Schneemann von sechs bis acht Metern wird das bei unseren Nachbarn im Fichtelgebirge möglich gemacht.

In Bischofsgrün entsteht seit Freitag 6 Uhr 30 wieder der größte Naturschneemann Deutschlands. Dabei wird der Schnee extra mit einem Lastwagen vom nahe gelegenen Schneeberg gekarrt – insgesamt 15 Mal war der LKW unterwegs, um den Schnee in Gemeinde zu bringen. Wie lange der Schneemann hält, bleibt aber abzuwarten. Am Wochenende klettert das Thermometer auch im Fichtelgebirge auf knapp 7 Grad – nicht die besten Vorraussetzungen für eine Figur aus gefrorenem Wasser.

Sie können den Riesenschneemann Jakob, den 35., übers Wochenende, am Schneemannfest am Montagabend oder auch über die Webcam unter www.bischofsgruen.de beim Schmelzen zusehen. (dk)