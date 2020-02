Eine Heizdecke hat am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in Hof einen Brand verursacht. Der Schaden: immerhin 50.000 Euro.

Am Mittag hatte die 57-jährige Besitzerin des Anwesens Brandgeruch bemerkt. Die Feuerwehr rückte an und lokalisierte den Brand im Schlafzimmer. Das Bett der Frau stand bereits im Vollbrand. Schuld war die eingeschaltete Heizdecke. Die Flammen wurden gelöscht, verletzt wurde niemand.