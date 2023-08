Blue Devils: Geplantes Stadionfest fällt aus

Es gibt Änderungen im Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden. So wird das geplante Testspiel gegen die Bayreuth Tigers nicht stattfinden.

Es gibt aber einen Ersatzgegner: Am Samstag, den 26. August, um 15 Uhr treffen die Blue Devils im Eisstadion Weiden auf die KSW Icefighters Leipzig aus der Oberliga Nord. Das im Anschluss an das Testspiel geplante Stadionfest fällt aus organisatorischen Gründen aus. Die Blue Devils Weiden hoffen auf das Verständnis aller Fans und Unterstützer.

Warm-up & After-Game-Party beim zweiten Testspiel

Vor dem Testspiel gegen die Lausitzer Füchse am 1. September lädt das Team des Devils Diners – bei gutem Wetter – bereits ab 18 Uhr zur Warm-up-Party auf die Terrasse ein. Nach dem Spiel geht es bis Mitternacht mit der After-Game-Party für alle Fans weiter.

Einladung zum öffentlichen Training

Am Samstag, den 19. August, um 10:45 Uhr, findet das traditionelle öffentliche Training statt. Es ist die Chance für alle Fans, das neue Team von Trainer Sebastian Buchwieser erstmals im neuen Heim- und Auswärtstrikot in Aktion zu sehen. Der Eintritt (ab 10:15 Uhr) ist kostenlos und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr besteht zudem die Möglichkeit, die vorbestellten Saisonkarten an der Hauptkasse abzuholen.