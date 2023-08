Mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Weiden gefasst

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist nach einer Öffentlichkeitsfahndung in München vorläufig festgenommen worden. Der 49-Jährige soll sich an zwei Tagen im März dieses Jahres in einem Münchner Kino zu Kindern gesetzt und sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Passanten erkannten den Mann am Dienstag in dem gleichen Kinokomplex wie im März aufgrund eines Fahndungsfotos und verständigten die Polizei. Polizisten identifizierten den Mann als den Gesuchten und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann aus Weiden in der Oberpfalz solle im Laufe des Nachmittags vor einen Ermittlungsrichter kommen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Dieser entscheide über eine Untersuchungshaft.

Das Polizeipräsidium München hatte am Donnerstag der vorigen Woche ein Bild veröffentlicht und mit diesem nach dem Verdächtigen gefahndet. (dpa/lby)