Blue Devils landen ersten Heimsieg

In der noch jungen Oberliga-Süd Eishockeysaison konnten die Blue Devils Weiden am Freitagabend den ersten Heimsieg einfahren. Gegen den Altmeister aus Füssen hieß es nach 60 Spielminuten am Ende 4:2 für die Weidner, ein Sieg der mehr als verdient war. Trainer Ken Latta lobte nach dem Spiel seine immer noch ersatzgeschwächte Mannschaft für ihre Einsatzbereitschaft.

Im ersten Drittel kamen die Blue Devils gleich gut aus der Kabine und machten von Beginn an Druck auf das Tor des EV Füssen. Folgerichtig gingen die Weidner dann auch bereits in der 4. Minute durch Topscorer Dennis Palka in Führung. Und nur vier Minuten später konterte die dritte Reihe der Blue Devils mustergültig und Kirchberger vollendete zum verdienten 2:0. In der 13. Minute kamen die Gäste aus dem Allgäu wie aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Die Weidner verloren an der gegnerischen blauen Linie unnötig den Puck und die Füssener vollendeten in Form von Marc Besl. Die Füssener waren nun besser im Spiel, doch Edgar Homjakovs im Weidner Trikot hatte kurze Zeit später die passende Antwort und konnte auf 3:1 erhöhen. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Im zweiten Drittel blieben die Blue Devils am Drücker, jedoch wollte der Puck nicht ins Tor der Gäste. Selbst 90 Sekunden doppelte Überzahl blieben trotz zahlreicher Torchancen ungenutzt. Defensiv standen die Weidner allerdings kompakt, so dass es mit einem 3:1 aus Sicht der Devils ins letzte Drittel gehen sollte.

Im letzten Spielabschnitt meldeten sich die Gäste schnell zurück und konnten durch Urgestein Nadeau auf 3:2 verkürzen. Anschließend ließen die Blue Devils eine weitere Überzahlsituation ungenutzt, so dass das Spiel weiter spannend blieb. Und so war es knapp drei Minuten vor Ende des Spiels Marco Habermannn vorbehalten für die Vorentscheidung zu sorgen, als er einen Schuss aus zentraler Position unhaltbar unter die Latte setzte. Somit besiegten die Blue Devils die Gäste aus Füssen verdient mit 4:2.