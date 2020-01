Blue Devils mit überzeugendem Heimauftritt

Am Sonntagabend gab sich in der Eishockey Oberliga Süd der Tabellenzweite Deggendorfer SC in der Hans-Schröpf-Arena die Ehre. Und die Blue Devils lieferten dem haushochen Favoriten einen großen Kampf und bezwangen die Donaustädter nach 60 Minuten vor knapp 900 Zuschauern mit 4:3. Trainer Ken Latta sprach nach dem Spiel von einem überzeugenden Auftritt und einem verdienten Sieg seiner Mannschaft.

Im ersten Spielabschnitt kamen die Gäste aus Deggendorf spritziger aus der Kabine und konnten bereits in der siebten Spielminute eine unübersichtliche Situation vor dem Weidner Gehäuse zur 1:0 Führung nutzen. Doch nur wenige Zeigerumdrehungen später leisteten sich die Gäste einen totalen Blackout in der Verteidigung und Bitomsky im Dress der Weidner konnte die Führung egalisieren. Als Deggendorf dann in Überzahl war, erzielte Weidens Topscorer Tomas Rubes das 2:1 für die Hausherren. Und mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Im zweiten Drittel konnte zunächst Neuzugang Tomas Knotek für die Blue Devils auf 3:1 erhöhen. Infolgedessen zog der Schiedsrichter mit einigen seltsamen Entscheidungen gegen die Heimmannschaft den Unmut der Zuschauer auf sich. Sechs Minuten vor Drittelende konnten die Deggendorfer auf 3:2 verkürzen, weitere Tore sollten in diesem Drittel nicht fallen.

Im letzten Spielabschnitt erzielten die Gäste schnell den Ausgleich, aber 4 Minuten vor dem Ende ließ erneut Tomas Rubes seine Genialität aufblitzen und erzielte in überragender Manier das 4:3 für die Blue Devils. Deggendorf warf nun alles nach vorne und zog bereits zwei Minuten vor dem Ende den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers. Aber die Weidner warfen sich in die Schüsse und hielten jegliches Unheil vom eigenen Kasten fern. Schlussendlich ein verdienter Heimerfolg, der wieder Lust aufs Weidner Eishockey machen sollte.