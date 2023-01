Nachdem die Blue Devils Weiden in der Eishockey Oberliga Süd am Freitag (27.01.) mit einem 11 : 1 gegen die Passau Black Hawks vom Eis gehen konnten steht für den Tabellenführer Am Sonntag das Spitzenspiel gegen die Starbulls Rosenheim an.

Die Rosenheimer stehen aktuell auf Tabellenplatz 2. Anpfiff in der Weidener Hans-Schröpf-Arena ist am Sonntagabend um 18 Uhr.