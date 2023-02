Rentnerin mit Schockanruf um viel Geld betrogen

Am Mittwoch ist in Arzberg im Landkreis Wunsiedel eine 89-Jährige mit einem Schockanruf um viel Geld gebracht worden. Unbekannte hatten ihr am Telefon die frei erfundene Geschichte, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht, erzählt.

Sie müsse nun Kaution bezahlen. Am Abend kam es dann in der Robert-Koch-Straße zur Übergabe des Geldes. Die Seniorin hatte einen Betrag von mehreren zehntausend Euro in einer Plastiktüte vor ihrer Haustüre abgelegt. Dort holte das Geld dann ein falscher Polizist ab. Den Betrug bemerkte die Frau erst danach, als es zu spät war. Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.