Brand: Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord

Am Abend des 26. Dezember brannte in Tegernheim im Landkreis Regensburg ein Einfamilienhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Jetzt hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise zu dem Fall ausgesetzt. Das Feuer wurde laut Polizei gezielt durch einen Unbekannten gelegt.

Ein Angriff auf das Leben der Hausbewohner ist nicht auszuschließen. Deswegen wird nun wegen versuchtem Mord ermittelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen um den Brandort in der Böhmerwaldstraße gemacht haben, sollen sich bei der Kripo Regensburg melden.