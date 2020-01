Nächste Weichenstellung bei den Blue Devils Weiden: Der Vertrag von Trainer Ken Latta wurde verlängert. Er bleibt für eine weiteres Jahr.

Der 57-jährige Kanadier übernahm den Trainerposten bei den Blue Devils im Januar 2018. In der abgelaufenen Saison führte er sein Team mit Platz 7 in der Meisterrunde in die Playoffs. Und auch in der aktuellen Saison hat Latta das gleiche Ziel, allerdings mit einem der niedrigsten Etats der Liga.