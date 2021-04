Stadttheater Amberg: Vorhang auf im Web

Die Corona-Pandemie hat den gewohnten Betrieb von Kultureinrichtungen zum Erliegen gebracht – auch im Amberger Stadttheater. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch.

Um trotz der pandemiebedingten Schließung mit seinem Publikum in Verbindung zu bleiben, hat das Kulturamt der Stadt bereits einige Veranstaltungen ins Netz verlagert. Konzerte und Theaterstücke wurden für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt kostenfrei online ausgestrahlt. Nun kommen erstmals Live-Streams dazu.

Auftakt macht am 28. April das Kinderstück „Schleichweg“. Am 29. April geht es weiter mit der Reihe „Jazz is back in town“. Als weiteres Highlight singt das Vokalensemble „Quarontal“ am 6. Mai hinter den Kulissen des Theaters. Die Videos finden Sie dann jeweils auf dem Youtube-Kanal des Stadttheaters. Solange das Stadttheater nicht vollständig öffnen darf, werden die Live-Streams fortgesetzt.