„Der Ton macht die Musik“ – der Weidener Kammerchor

Egal wer am Sonntagmorgen zu Gast ist, unser Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer trifft immer den richtigen Ton. Heute durfte er aber zwei Gäste im Sendestudio begrüßen, die garantiert den noch richtigeren Ton treffen, denn das ist auch ihr Hobby. Marianne Rüb und Peter Pollinger sind nämlich leidenschaftliche Sänger und besetzen wichtige Positionen beim Weidener Kammerchor. Und so unterhielten sich die zwei Frühstücksgäste und unser Jürgen ausgiebig, natürlich immer in der richtigen Tonlage. Was da so geplaudert wurde, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/