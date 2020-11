Blue Devils feiern Heimsieg

Am Sonntagabend trafen die Blue Devils Weiden in der heimischen Hans-Schröpf-Arena auf die Memmingen Indians. Nach der Freitagsniederlage im Oberpfalzderby waren die Weidner auf schnelle Wiedergutmachung aus, was letztendlich nach hartem Kampf auch gelang. Am Ende siegten die Blue Devils verdient mit 6:3, was auch Trainer Ken Latta sichtlich zufrieden stimmte.

Im ersten Drittel erwischten die Devils einen

Traumstart. Innerhalb weniger Sekunden schossen Nick Latta und Ralf Herbst die Heimmannschaft in der vierten Spielminute mit 2:0 in Führung. Dann aber hatte Louis Latta seine Nerven nicht unter Kontrolle und kassierte für ein unnötiges Revanchefoul eine zweiminütige Zeitstrafe. Diese nutzten die Indians in Form eines Blueliners von Abwehrrecke Kasten und konnten so den 2:1 Anschlusstreffer erzielen. Chancen gab es danach auf beiden Seiten, denn beide Defensivreihen waren nicht sattelfest – ein Treffer wollte hingegen nicht mehr fallen.

Im zweiten Drittel häuften sich dann die defensiven Unkonzentriertheiten auf Weidner Seite. Memmingen bestrafte das umgehend und so trafen Wolter und Kasten (in Überzahl) jeweils mit abgefälschten Schlenzern von der blauen Linie. Die 3:2 Führung für die Indians ging zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung, da die Gäste im zweiten Spielabschnitt das wesentlich aktivere Team waren. Als in der 34. Spielminute von beiden Teams Spieler auf der Strafbank Platz nehmen mussten, erarbeitete sich Tomas Rubes an der Bande energisch den Puck, legt auf Nick Latta ab und der schlenzte den Puck unhaltbar in den Torwinkel zum 3:3 Ausgleich. Kurz darauf erzielten die Blue Devils in Überzahl dann sogar den vermeintlichen Führungstreffer. Der Schiedsrichter zeigte zunächst das Tor an, gab dieses dann aber nicht, als er realisiert hatte, das der Memminger Torhüter mit einem Monstersave gerettet hatte. So ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Im letzten Spielabschnitt tat sich in den ersten zehn Minuten nichts, ehe Marius Schmidt in der 50. Spielminute die Führung für die Blue Devils erzielen konnte. Das Spiel stand aber weiterhin auf Messers Schneide ehe Tomas Rubes die Weidner 3 Minuten vor Spielende mit einem sehenswerten Treffer zum 5:3 erlöste. Dennis Palka markierte dann in Überzahl kurz vor Spielende noch den 6:3 Endstand, so dass die Blue Devils nach kleiner Durststrecke wieder Punkte einfahren konnten.