Drei tote Biber gefunden

Ein Spaziergänger hat am Samstag in der sogenannten Heuwiese, entlang der Naab in Schwandorf, in größeren Abständen mehrere tote Biber entdeckt. Eine Streife fand dann drei tote Biber, die aufgrund ihres Verwesungszustandes wohl schon längere Zeit dort gelegen hatten.

Bei einem Biber stellten die Beamten eine verdächtige Wunde fest, die eventuell von einem Schuss stammen könnte. Es wurden Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen. Um die Todesursache feststellen zu können, wurden zwei der drei Biber an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übergeben.