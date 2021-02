Dreister Einbruch in eine Firma in der Nacht zum Samstag in Furth im Wald im Landkreis Cham.

Drei Unbekannte waren in den Betrieb in der Hochstraße eingedrungen. Aus der Werkstatt klauten sie u.a. hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Und dann entwendeten sie auch noch einen im Werksgelände geparkten Golf. Der Gesamtschaden liegt immerhin bei mindestens 20.000 Euro. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizeiinspektion Furth im Wald.