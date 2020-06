Ein Schritt zur Normalität – Das Capitol in Sulzbach-Rosenberg öffnet wieder

Seit vielen Wochen ist das „Capitol – Bild & Bühne“ in Sulzbach-Rosenberg geschlossen. Doch am Samstag öffnet es das Erste mal wieder seine Türen und zwar mit einem Musikfilm.

Thilo Hierstetter ist der Leiter des Capitols und sieht der Öffnung optimistisch entgegen; Auf die Veranstaltung am Samstag gibt es bisher sehr positive Resonanzen.

Allerdings waren die letzten Monate natürlich schwer für Alle in der Veranstaltungs- und Gastronomische. Thilo hat Glück: Erstens hat er noch ein zweites Standbein als Fotograf zweitens hat er einen Veranstaltungssaal, der groß genug ist, um die derzeit erlaubten 50 Besucher im Innenraum unterzubringen.

Nicht alle Wirte sind so gut aufgestellt, deswegen warnt Thilo vor den Folgen. Werden die jetzt wieder eröffneten Lokale und organisierten Veranstaltungen nicht genug besucht, drohen mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Schließungen.

Deshalb ein Appell an alle Oberpfälzer: Gehen Sie in Ihre Stammlokale und nutzt Veranstaltungsangebote. So können wir unseren regionalen Gaststätten und Veranstaltungsorten helfen und sichergehen, dass wir auch in den nächsten Jahren noch Freizeitangebote in unseren Ortschaften haben.

Hier geht’s zur Veranstaltung im Capitol am Samstag, den 20. Juni (Reservierung notwendig).

© Foto: Dieter Bleisteiner

