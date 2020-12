In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Obertraubling im Landkreis Regensburg in ein Firmengebäude eingebrochen worden.

Dabei durchsuchte der Täter das gesamte Gebäude und entwendete eine Geldkassette mit 1.200 Euro Inhalt. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich in einem Bürokomplex im Hartinger Weg in Obertraubling. Die Polizei bittet um Hinweise.