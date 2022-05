Eisbären Regensburg feiern Aufstieg

Die Eisbären Regensburg haben Historisches geschafft: Mit der Oberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die DEL2 ermöglichte das aktuelle Team die Rückkehr des Regensburger Eishockeys in die zweithöchste deutsche Spielklasse nach 14 Jahren.

Dieses Eishockeymärchen werden die Eisbären am heutigen Samstag mit ihren Fans und allen Regensburgern zelebrieren. Ab 15 Uhr gibt es eine Meisterehrung am Haidplatz. Im Anschluss daran steigt die offizielle Saisonabschlussfeier für die Mannschaft und die Fans im Prüfeninger Schlossgarten. Dort können die Anhänger der Eisbären ihre Lieblinge gebührend in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden.