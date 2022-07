Energiesparen als Unterrichtsfach in Sulzbach-Rosenberg

Wie spart man richtig Energie? Das ist schon lange Thema in zwei Schulen im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Am Herzog-Christian-August-Gymnasium und in der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg gibt es Energiesparen bereits seit drei Jahren als Unterrichtsfach. Deswegen wurden jetzt die zwei Einrichtungen als „Energieschulen“ zertifiziert. Die Umweltteams der beiden Schulen setzten sich in einem Wahlfach mit der komplexen Thematik Klimawandel, Umweltschutz und erneuerbare Energien auseinander. Im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden seit dem Projektstart im Schuljahr 2013/2014 bereits 19 Schulen als Energieschulen zertifiziert.