Regionalbuchmesse Oberpfalz heute in Sulzbach-Rosenberg

Bereits zum fünften Mal findet heute die RegionalBuchMesse Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg statt. Am „Weißen-Sonntag-Markt“ kommen auch bei der fünften Auflage der Messe wieder Autoren, Verlage und Publikum ganz locker zusammen.

Vom kreativen Kleinverlag bis zum großen renommierten Verlagshaus sind fast 20 Aussteller aus ganz Bayern vertreten. An zwei attraktiven Standorten, dem Literaturarchiv in der Rosenberger Straße und der Historischen Druckerei Seidel am Marktplatz, öffnen sich für Leseratten von 13 bis 18 Uhr Türen und Bücherdeckel. Der Eintritt zur Buchmesse ist frei.