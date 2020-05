OTH Amberg-Weiden startet Bewerbungsphase

An der OTH Amberg-Weiden hat heute die Bewerbungsphase für das Wintersemester 2020/21 begonnen. Studieninteressierte können sich ab sofort online für alle Bachelor- und Masterstudiengänge bewerben.

Zur Wahl stehen 23 Bachelorstudiengänge, ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang und 15 Masterstudiengänge. Das Angebot für das kommende Wintersemester wurde bereits um 3 neue Bachelorstudiengänge erweitert. Außerdem sollen noch ein weiterer Bachelorstudiengang sowie 2 Masterstudiengänge an den Start gehen. Erstmals wird die OTH Amberg-Weiden ab Herbst auch ein sogenanntes „Flexibleres Studieren in Teilzeit“ anbieten, bei dem ausgewählte Studiengänge in 11, anstatt regulär 7 Semestern, absolviert werden können.