Falschfahrer auf der A93 kracht in Baustelle

Ein Falschfahrer ist Donnerstagfrüh, gegen 1:20 Uhr, auf der A93 in eine Baustellenabsperrung gekracht und leicht verletzt worden.

Der 80-Jährige fuhr bei Schwandorf-Nord in falscher Richtung auf die Autobahn auf. Dort prallte er in eine mobile Leitplanke einer Baustelle, übersprang diese, überfuhr noch eine Bake und kam schließlich mit aufgerissenem Unterboden seines Pkw in der Baustelle zum Stehen.

Mit leichten Verletzungen musste der Senior ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Autofahrer, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder dem Falschfahrer ausweichen mussten, sollen sich bei der Polizei Schwandorf melden.