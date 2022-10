Fordere dich heraus – Aktionstag im Polizeipräsidium Oberpfalz

„Bin ich fit genug für eine Ausbildung bei der Polizei?“ Das können am 5. November alle Polizeiinteressierten bei der Bereitschaftspolizei Nabburg herausfinden. Bei dem Aktionstag „Fordere dich heraus“ zur Nachwuchswerbung dürfen Jugendliche probehalber den Sporttest der Bayerischen Polizei ablegen. Außerdem wird die polizeiliche Schutzausrüstung vorgestellt und die Jugendlichen dürfen in den Einsatzfahrzeugen Probesitzen.

Der im Mittelpunkt stehende Sporttest umfasst folgende körperliche Betätigungen: Bankdrücken, Pendellauf, Ausdauerlauf und Springen über eine Kleinbank. findet. Danach dürfen die Jugendlichen die polizeiliche Schutzausrüstung anlegen und an der Selfie-Station zur Erinnerung ein Foto von sich schießen. An der letzten Station wird den Teilnehmenden ein exklusiver Einblick in die Unterkunft der Auszubildenden und das Lehrsaalgebäude gewährt.

Eltern können ihre Kinder gerne Begleiten. Für den Aktionstag ist eine Anmeldung erforderlich. Dazu einfach eine E-Mail an pp-opf.Praesidialbuero@polizei.bayern.de senden.