Franken: Kita bekommt Naturpark-Zertifikat

Nicht immer nur drinnen sitzen, sondern auch was selber erleben und raus in die Natur gehen. Das macht das Kinderhaus Königin Luise in Bad Alexandersbad schon seit vielen Jahren vor. Jetzt darf sich die Einrichtung Naturpark Kindergarten nennen – Als erste Kita im Landkreis Wunsiedel. Die Zertifizierung durch den Verband Deutscher Naturparke wurde durch das Vorstandsmitglied Karl Döhler übergeben.

In der auf fünf Jahre zertifizierten Naturpark-Kita lernen die Kinder etwas über die Landschaft, die regionale Kultur und das Handwerk und die Land- und Forstwirtschaft. Das soll sie letztlich für die eigene Region begeistern und eine noch stärkere Bindung an die Heimat schaffen.