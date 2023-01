Fünf Männer wegen Drogenhandels festgenommen

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Polizei-Spezialkommando in Weiden, Amberg und Pressath mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Der Grund: Mutmaßlicher Drogenhandel. Laut Staatsanwaltschaft Weiden wurden fünf Männer im Alter von 20 bis 35 Jahren festgenommen.

Unter den durchsuchten Objekten soll auch eine Spielothek in Pressath und eine Shisha-Bar in Weiden gewesen sein. Mehrere Personen haben Marihuana gekauft und weiterverkauft, so der Weidener Staatsanwalt Wolfgang Voit gegenüber Radio Ramasuri.

Laut Voit steht der Tatvorwurf des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln im Raum. Die Mindestfreiheitsstrafe dafür beträgt fünf Jahre, minder schwere Fälle werden mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Im Einsatz waren Bundespolizei, Zollfahndung und eine Festnahme- und Durchsuchungseinheit.