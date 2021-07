Funkanalyse Bayern: Deutliche Gewinne für Ramasuri

Einen großen Sprung nach oben hat Radio Ramasuri bei der diesjährigen Funkanalyse Bayern gemacht. Der Sender für die Oberpfalz legt bei den Hörerzahlen sowohl in der Tagesreichweite und in der Durchschnittsstunde deutlich zu. Bestnoten gab es außerdem für das Programm.

Einen beeindruckenden Zuwachs verbucht Radio Ramasuri bei der diesjährigen Funkanalyse Bayern (FAB). In der Tagesreichweite ging es für den Oberpfälzer Sender um 18.000 Hörer*innen nach oben. Von Montag bis Samstag schalten jeden Tag 75.000 Menschen im weitesten Empfangsgebiet Radio Ramasuri ein. Auch in der Durchschnittsstunde legt Ramasuri um über 10 Prozent auf 19.000 Hörer zu. Der weiteste Hörerkreis bleibt stabil bei 216.000. Immer mehr Menschen hören Ramasuri auch im Tagesprogramm bei der Arbeit. Dort verbucht Ramasuri auch die höchsten Zuwächse.

Hervorragende Noten vergeben die Ramasurihörer*innen für das Programm. Unangefochten auf Platz eins steht Ramasuri dabei bei der regionalen Berichterstattung. Zulegen konnte der Sender auch noch einmal deutlich bei den Bewertungen für die Musik- und Themenauswahl, sowie ganz besonders beim Serviceangebot, wie Verkehr und Wetter für die Oberpfalz.

Radio Galaxy Amberg/Weiden behauptet sich ebenfalls auf gutem Niveau. 105.000 Menschen schalten das Format im weitesten Hörerkreis ein. Vor allem die Musikauswahl und die in Weiden live produzierte Morningshow bekommt von den Stammhörer*innen gute und sehr gute Noten.

„Immer mehr Menschen in der Oberpfalz finden bei uns genau die richtige Mischung aus Unterhaltung und Information. Auch in der Musikauswahl treffen wir den Geschmack unserer Hörer*innen noch genauer“, so Ramasuri und Galaxy Geschäftsführer Thomas Conrad. „Unseren Hörer*innen gilt unser Dank fürs Einschalten. Wir bleiben auch weiter das verlässliche Medium für unsere Werbekunden und unsere Hörer“, so Conrad weiter.