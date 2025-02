Glückliches Ende einer Vermisstensuche am Freitag in Bad Kötzting im Kreis Cham. Dort ging eine 12-Jährige am Morgen zur Schule, kam aber dort nicht an, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Beamten suchten alle möglichen Anlaufadressen und Aufenthaltsorte ab. Auch Hundeführer und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Die Wende kam dann durch eine aufmerksame Pkw-Fahrerin. Sie sah das Mädchen zwischen Blaibach und Miltach und rief die Polizei. Die Schülerin war wohlauf und wurde ihren Eltern übergeben.