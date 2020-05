Hau den (Witz raus) Lukas – Frühschoppen mit Gstanzlsänga Lucky

Ein Mann, viele Namen: Gstanzlsänga Lucky, Lucky aus Kohlberg, Bierfahrer Erwin oder einfach Marcus Lukas! Doch bei all den Namen ist eines immer gleich – beste Laune ist garantiert! Und so war es nicht verwunderliche, dass der heutige Ramasuri Frühschoppen-Gast bei Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer für einen ordentlichen Bauchmuskelkater sorgte – aber, und das gilt auch in Corona Zeiten: Lachen ist die beste Medizin, und so darf unser Jürgen auf sehr gesunde nächste Monate hoffen. Mehr dazu gibt’s unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/