Hitze und viel Sonne zum Wochenende

Nach eher milden Temperaturen wird es in Bayern zum Wochenende wieder heiß und sonnig. Lang soll das Sommerwetter aber nicht anhalten.

Dem Freistaat stehen wieder hochsommerlich heiße Tage bevor. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll am Freitag und Samstag die 30-Grad-Marke geknackt werden. Demnach setzt sich bereits im Laufe des Donnerstags mehr und mehr die Sonne durch.

Nach einer kühlen Nacht mit teils einstelligen Temperaturen bringt der Freitag viel Sonne. Bei 26 Grad in Teilen Frankens und 31 Grad in München werde es überall sommerlich warm. Ebenso sonnig aber noch etwas wärmer soll es am Samstag werden: Der DWD rechnet mit 29 Grad am Frankenwald und bis zu 34 Grad in Unterfranken. Ab dem Nachmittag könne es an den Alpen einzelne Gewitter geben. Auch in der Nacht ziehen laut DWD von Westen zunehmend Wolken, Regen und Gewitter über Bayern.

Am Sonntag soll es weiteren Regen und vor allem im Südosten auch starke Gewitter mit stürmischen Böen geben. Bei 20 bis 27 Grad wird es wieder etwas milder. (dpa/lby)

