Unbekannte haben am Samstagmorgen in Hof ein Auto abgefackelt.

Die Täter öffneten die Garage im Wölbattendorfer Weg, in der ein Opel abgestellt war. Sie setzten das Fahrzeug auf noch ungeklärte Weise in Brand. Die Feuerwehr konnte allerdings die Flammen rasch löschen. Der Wagen sowie die Garage wurden zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Die Kripo Hof ermittelt in dem Fall.