Seniorenwohngemeinschaft in Schwandorf sucht dringend Hilfskräfte

In der Seniorenwohngemeinschaft Haus Sonnenblume in Schwandorf werden Hilfskräfte dringend gesucht.

Von elf Bewohnern sind neun positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wegen coronabedingten Ausfällen in der ambulanten Intensivpflege musste gestern die Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammenkommen, um die Versorgung der Bewohner zu sichern. Deshalb werden dort jetzt Pflegekräfte dringend gesucht. Wer die Einrichtung unterstützen kann, soll sich bitte melden. Schon für heute Abend werden die ersten Kräfte gebraucht.

Die Heimaufsicht ist erreichbar per Mail an heimaufsicht@landkreis-schwandorf.de oder unter der Telefonnummer 09431 471-386.