Hohe Nachfrage nach Corona-Testungen im Landkreis Wunsiedel

Mit Testen und Impfen weiterhin der Omikron-Welle begegnen – das ist nach wie vor das Ziel im Landkreis Wunsiedel. Ab Samstag (19.02.) wird deshalb in der Außenstelle des Lokalen Testzentrums Wunsiedel in der Eventhalle der Firma Rosenthal an vielen Tagen gleichzeitig getestet und geimpft.

Mit der Umstellung auf Parallelbetrieb können in Selb bis Mitte März wieder häufiger PCR- und Antigen-Schnelltests angeboten werden. Zudem wird vom 1. bis 14. März nahezu durchgängig geimpft. Und hier sind alle Angebote und die neuen Öffnungszeiten zum Testen und Impfen bei der Firma Rosenthal (Philip-Rosenthal-Platz 1):

19. Februar 2022 bis 28. Februar 2022:

Samstag bis Sonntag (Testen und Impfen): 12:00 bis 19:00 Uhr

Montag (Testen und Impfen): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag (nur Testbetrieb): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

01. März bis 14. März 2022:

Montag bis Donnerstag (Testen und Impfen): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Freitag (nur Testbetrieb): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Samstag bis Sonntag (Testen und Impfen): 12:00 bis 19:00 Uhr