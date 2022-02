Neuer Hochzeits-Pop-Up im Stadtlabor Amberg

Im Stadtlabor Amberg ist ein neuer Pop-Up-Showroom zum Thema “Heiraten in Amberg” gestartet. Für den schönsten Tag im Leben gibt es im Stadtgebiet und Landkreis ein großes Angebot an Eventprofis und Newcomern. Knapp 40 regionale Firmen aus den Bereichen Catering, Dekoration, Styling und Fotografie hat die Wirtschaftsförderung Amberg für die Aktion gesammelt.

Der Hochzeits-Showroom ist am Freitag, den 18. und 25. Februar, von 14:30 – 17:30 Uhr geöffnet, sowie am Samstag, den 26. Februar, von 10:00 – 13:00 Uhr. Wer plant, in nächster Zeit zu heiraten, kann an den Öffnungstagen übrigens auch Informationen zu Trauungen in der Spitalkirche einholen. Für die entweihte Kirche neben dem Stadtlabor Amberg prüft die Stadt Amberg momentan, ob künftig eine Vermietung für freie Trauungen möglich sein wird.