Kellerbrände in einem Mehrfamilienhaus in Weiden

Wie berichtet, geriet am Sonntagnachmittag ein Keller eines Mehrparteienhauses in der Marienbader Straße in Weiden in Brand. Die Kripo Weiden schließt Brandstiftung nicht aus.

Bei dem Feuer wurden Kellerabteile und Kabelleitungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen. Bereits am Freitag gegen 18:30 Uhr kam es im Keller desselben Hauses zu einem Brand aus bislang ungeklärter Ursache. Ein möglicher Zusammenhang zum Brand am Sonntag wird derzeit geprüft. Verletzt wurde niemand und der Sachschaden ist auch hier bislang noch unklar. Die Kripo Weiden bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.