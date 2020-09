Kinder verkratzten mehrere Autos in Selbitz

Gut gemeint aber schlecht ausgegangen: Bereits am Montag sind in Selbitz im Landkreis Hof vier Autos beschädigt worden. Alle vier waren in der Mühlgasse geparkt und wiesen Kratzer im Lack auf.

In zwei Fällen konnten die Übeltäter inzwischen ausfindig gemacht werden. Es waren zwei spielende Kinder im Kindergarten- bzw. Grundschulalter. Sie wollten die Autos eigentlich putzen und benutzten dafür Dreck vom Boden. In diesem befanden sich allerdings kleine Steine. Vermutlich sind die beiden Kinder auch für die Kratzer an den beiden anderen Autos verantwortlich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 5 000 Euro.