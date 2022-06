Am 17.Juli ist das Kinderbürgerfest in Weiden. Auch wenn einige Anbieter noch etwas zurückhaltend sind, so ist das Programm dennoch umfangreich ohne Ende.

Vom Eishockeytorwandschießen und Gießkeramik bis zum altbegehrten Kinderschminken und Hüpfburg hüpfen ist für alle Kids was dabei. Das ganze Spektakel wird vom Max-Reger-Park bis zu den Sportplätzen der Schulen aufgebaut. Noch mehr Infos zum Kinderbürgerfest finden Sie hier.