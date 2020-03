Koordinierungsstelle stark angefragt

Die Koordinierungsstelle zur Unterbringung von tschechischen Pendlern im Landkreis Wunsiedel ist seit kurzem am Start und wird stark angefragt. So haben sich viele große und kleinere Firmen aus dem Landkreis gemeldet, die Interesse an der Vermittlung freier Betten bekunden.

Aber es gab auch Anfragen von tschechischen Unternehmen, die derzeit z.B. auf Baustellen im Fichtelgebirge tätig sind. Rund 80 Angebote kamen übrigens rein von Hoteliers, Inhabern von Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern. Die Angebote wurden direkt an die interessierten Unternehmen weitergereicht.

Der Hintergrund: Aufgrund der Corona-Krise dürfen tschechische Berufspendler seit gestern nicht mehr ein- oder ausreisen. Ausgenommen davon sind Angehörige des Gesundheits- und Rettungswesens sowie der sozialen Dienste.