Landkreis Cham: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt

Am Pfingstwochenende ist es im Landkreis Cham zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Zwei Motorradfahrer erlitten tödliche Verletzungen.

Am Samstagvormittag war ein 44-jähriger Autofahrer auf der B22 unterwegs und übersah bei Rötz beim Abbiegen zu einer Tankstelle einen Motorradfahrer. Es kam Zusammenstoß. Dabei erlitt der 51-jährige Biker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Pfingstsonntag geriet ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der B85 bei Chamerau aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Auto mit Wohnanhänger. Der Biker erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Die Autoinsassen erlitten einen Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.