Philipp Siller hält den Blue Devils die Treue.

Er hat seinen Vertrag verlängert und spielt somit die zehnte Saison in Folge für die Weidener. Der 25-Järige stammt aus dem eigenen Nachwuchs und feierte mit gerade erst 16 Jahren in der Saison 2013/2014 sein Debüt in der Oberliga. Seitdem gehört der Stürmer ununterbrochen zum Kader der ersten Mannschaft. In 323 Spielen erzielte er 53 Tore und war verantwortlich für 96 Torvorlagen.