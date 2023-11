Landrat ruft zu Spenden für Landkreis-Hilfsfonds auf

Der Hilfsfonds „Hilfe zum Helfen“ des Landkreises Amberg-Sulzbach kümmert sich seit vielen Jahren um Menschen im Amberg-Sulzbacher Land, die unschuldig in Not geraten und dringend auf die Unterstützung anderer angewiesen sind.

Landrat Richard Reisinger ruft die Amberg-Sulzbacher deshalb dazu auf, für den Hilfsfonds zu spenden. Im Landkreis Amberg-Sulzbach gibt es Menschen, die sich nicht mehr zu helfen wissen und dringend Hilfe benötigen. „Wir als Landkreis wollen die Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine lassen und ihr Leid etwas mildern. Deshalb bitte ich die Menschen im Amberg-Sulzbacher Land, mich in meinem Engagement für Menschen in Not zu unterstützen“, wird Landrat Richard Reisinger in der Pressemitteilung seines Hauses zitiert.

Der Landkreischef garantiert: Die Spendengelder wandern zu 100 Prozent in den Landkreis-Hilfsfonds „Hilfe zum Helfen“. Das Geld kommt dort an, wo es dringend benötigt wird und alle gesetzlichen und sonstigen Hilfsmöglichkeiten in diesen Härtefällen bereits ausgeschöpft sind. Dank der ungebrochenen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung konnten wir in den vergangenen Jahren vielen Menschen in Notfällen zur Seite stehen, so Reisinger.

Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. Deswegen bittet Landrat Richard Reisinger in der Vorweihnachtszeit wieder um ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit: „Jeder Euro kann dabei helfen, diesen Menschen in Not ein Stück Hoffnung zu geben und ihnen gleichzeitig neuen Lebensmut einzuhauchen“, wirbt der Landkreis-Chef um Spenden für die diesjährige Aktion „Hilfe zum Helfen“.

Das Spendenkonto für die Aktion „Hilfe zum Helfen“ ist bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach (IBAN: DE27 7525 0000 0190 0000 18) eingerichtet. Wichtig: Für den Erhalt einer Spendenquittung muss auf dem Überweisungsträger bei den Angaben zum Kontoinhaber unbedingt der Name sowie der Wohnort angegeben werden.