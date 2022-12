Lkw-Fahrer zwischen Sattelzügen eingeklemmt

Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz Wittschauer Höhe an der A6 zwischen Leuchtenberg und Wernberg-Köblitz ein schwerer Unfall bei dem ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte hatten den Verletzten auf dem Parkplatz vorgefunden und ließen ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum fliegen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Verletzte zwischen seinem und einem daneben geparkten Sattelzug eingeklemmt worden war. Der Mann habe sich außerhalb seines Sattelzugs befunden, als dieser auf dem leicht abschüssigen Parkplatz ins Rollen kam. Warum sich der Lkw in Bewegung setzte, wird von der Polizei ermittelt. Der entstandene Schaden an den Sattelzügen wird auf 10.000 Euro geschätzt.