Lotto – Oberpfälzer gewinnt 1,2 Millionen Euro

Lottospieler in Mittelfranken gewinnt eine Million Euro Bei der Sieger-Chance sahnt ein glücklicher Lotto-Spieler aus Mittelfranken …

Lottospieler in Mittelfranken gewinnt eine Million Euro Bei der Sieger-Chance sahnt ein glücklicher Lotto-Spieler aus Mittelfranken …

Symbolfoto: Karolina Grabowska, pexels.com